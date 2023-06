A Prefeitura de Itaquiraí por meio da Secretaria de Meio Ambiente, lançou no Dia Mundial do Meio Ambiente (05/06), o projeto piloto para preservação e recuperação das nascentes do município.

O Programa busca promover em conjunto com os produtores rurais, a gestão ambiental de proteção das fontes hídricas localizadas nas propriedades. O objetivo é recuperar e preservar os sistemas naturais geradores de água, tais como; matas ciliares e nascentes. O projeto piloto foi implantado no P.A Indaiá, lote 310, do produtor Sr. João Aguiar.

“É preservando o meio ambiente que conseguiremos garantir o desenvolvimento sustentável e um futuro melhor para todos”, observou o prefeito Thalles.

O programa Nascente Viva, será executado com recursos próprios do município e, após o estudo que está sendo realizado pela equipe do Meio Ambiente Municipal, as ações deverão chegar em todas as regiões de Itaquiraí e terá como principal meta conscientizar produtores rurais, estudantes e a população em geral, sobre a importância da preservação ambiental.

O Primeiro trabalho a ser feito é reconstrução das cercas para evitar que os animais cheguem até as minas. Outro passo importante é o levantamento de curva de nível que impedirá as enxurradas de correr para dentro das nascentes e, por fim, o plantio de mudas de árvores nativas”, detalhou a secretaria de meio ambiente.

“Queremos alertar sobre a necessidade de cada um fazer sua parte. Com essa iniciativa, iremos trabalhar em parceria com o produtor, dando suporte financeiro e técnico, para conseguirmos atingir o objetivo que é zelar pelas nossas riquezas naturais”, finalizou o prefeito de Itaquiraí, Thalles Tomazelli.

O evento contou com a presença dos técnicos da secretaria de meio ambiente, alunos da Escola Estadual José Juarez e do CEI Pequeno Príncipe, da Polícia Militar Ambiental, professores, dos vereadores: Careca, Valdinei Gubert, Cirço do Táxi, Jeffinho e Joel Cardos, além de servidores municipais.