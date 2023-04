Assembleia aprova salário de R$ 41 mil a procuradores de Justiça

Deputados estaduais aprovaram nesta terça-feira (4) um reajuste no salário de procuradores de Justiça do MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul) para R$ 41 mil. O PLC (Projeto de Lei Complementar) 1/2023, de autoria do próprio MPMS, passou em segunda discussão com 19 votos a favor e 1 contrário em votação nominal.

O texto trata da recomposição do subsídio dos membros do órgão, a fim de ajustá-los ao aumento do STF (Supremo Tribunal Federal), que recompôs o salário do PGR (Procurador-Geral da República). Os demais cargos jurídicos do órgão seguirão o escalonamento definido em 2006.

A justificativa do PLC é adequação e ajuste à realidade constitucional, baseada em isonomia e unidade fiscal. O PGE (Procurador-Geral Estadual) Alexandre Magno Benites de Lacerda explicou anteriormente que o valor mensal de R$ 41.845,48 corresponde a 90,25% da remuneração dos ministros dos Tribunais Superiores, conforme a legislação que estabelece que o valor não pode exceder 95% deste subsídio