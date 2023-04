Polícia investiga suposto sequestro em Amambai e extorsão por grupo criminoso

A Polícia Civil investiga um suposto caso de extorsão envolvendo crianças, facção criminosa e sequestro, após denúncia feita por um homem, de 46 anos, na manhã desta terça-feira (4). A história, digna de cinema, fez a vítima procurar a delegacia após ter pago R$ 15 mil, e teve início em 2019, quando ele teria se relacionado com uma mulher em Campo Grande. O suposto filho da vítima com esta mulher teria sido sequestrado na cidade de Amambai, a 351 quilômetros da Capital.

Conforme informações do boletim de ocorrência, registrado em Dourados, a 225 quilômetros da Capital, a vítima seria proprietário de imóveis em Campo Grande e teria alugado um deles para duas mulheres, no ano de 2019. Entretanto, as locatárias rescindiram o aluguel no ano seguinte, em 2020.

Após alguns meses, a vítima recebeu uma das antigas locatárias em sua residência, pois ela teria pedido dinheiro emprestado para iniciar um negócio. Posteriormente, os dois teriam mantido relações sexuais e, três meses depois, ele teria recebido uma ligação da mulher dizendo que estava grávida.