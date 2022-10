Itaquiraí realiza 1ª Taça de Kart no Kartódromo Municipal em novembro

Numa realização da RFKP e supervisão da FAMS, a cidade promove nos dias 12 e 13 (sábado e domingo) em seu Kartódromo Municipal a 1ª Taça de Kart de Itaquiraí, com apoio da Prefeitura Municipal, Lions Clube e Sicredi.

Segundo a comissão organizadora desse evento desportivo serão disputadas provas com as seguintes categorias: Cadete, Júnior, Batom, F4, 2T Sênior, 2T Graduado e Força Livre. Essa competição será válida pela Final do Campeonato Estadual de MS Sicredi 2022.

Quem quiser obter maiores informações sobre esse evento desportivo é só ligar para (67) 9 8140-0620. Vale a pena ressaltar que a cidade de Itaquiraí é uma das poucas do Mato Grosso do Sul que possui seu Kartódromo Municipal e parte da renda obtida na comercialização de refrigerantes e bebidas será destinado para ações sociais.

Como há muito tempo não é realizado no Kartódromo Municipal de Itaquiraí, a expectativa é muito grande quanto a presença de um grande público prestigiando o evento, como também a presença de inúmeros kartistas.

Fonte: Jota Oliveira – Naviraí Notícias.