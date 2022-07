TAXISTAS PODERÃO RECEBER BENEFÍCIOS FEDERAIS ORGANIZADOS PELA PREFEITURA DE IGUATEMI

A Prefeitura de Iguatemi, através da Secretaria Municipal de Governo, realizou na manhã desta quarta-feira (27), reunião com todos os motoristas que exercem a profissão de taxistas no Município. O encontro, aconteceu na sala de reuniões no Paço Municipal e tratou de assuntos referentes ao ofício do Ministério do Trabalho e Previdência solicitando os dados de todos os profissionais que atuam nessa área.

As Prefeituras terão que enviar informações referentes aos taxistas regularmente cadastrados junto aos municípios, que poderão receber o benefício previsto na Emenda Constitucional nº 123. As notificações já foram enviadas por e-mail e serão enviadas também via postal, pelos Correios. A previsão é de que o primeiro lote do Benefício Emergencial aos Motoristas de Táxis seja pago no dia 16 de agosto.

As informações de cadastro tiveram início na segunda-feira (25), e podem ser enviadas por meio do link https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/assuntos/beneficio-taxista. As orientações para a inserção dos dados e demais informações sobre o pagamento do Benefício Taxista estarão no portal. O sistema ficará aberto para receber os cadastros até o dia 31 de julho.

O envio dos cadastros dos taxistas pelas prefeituras é necessário em razão da competência municipal ou distrital sobre o tema. Os dados cadastrados serão processados pela Dataprev, empresa parceira tecnológica do Governo Federal.

A reunião, contou com a participação do Secretário Municipal de Governo, Antônio Biazus, e da Servidora responsável pelo Departamento Municipal de Trânsito e Transportes-Demtrat, Helena Fernandes.

Fonte: Kidão/Prefeitura de Iguatemi