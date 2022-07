Ação conjunta recupera merenda e panelas furtadas de escola no município de Naviraí

Ação conjunta entre as Polícias Civil e Polícia Militar resulta na recuperação de objetos furtados em Escola Estadual de Naviraí. Segundo o diretor da escola o furto teria ocorrido durante a madrugada do final de semana, e diversos produtos alimentícios e várias panelas, foram subtraídos do local.

Na manhã de ontem, terça-feira (06), uma guarnição de Força Tática Polícia Militar em patrulhamento ostensivo abordou um veículo com três indivíduos. A guarnição localizou dentro do automóvel duas panelas de alumínio encoberta por camisetas.

Considerando suspeita a acomodação dos objetos a guarnição da Policia Militar entrou em contato com o Setor de Investigações Gerais – SIG do 1ª DP (Delegacia de Polícia Civil) de Naviraí relatando a situação. Sendo prontamente informados que havia o registro de uma ocorrência de furto referente a panelas e produtos alimentícios pertencentes a uma escola Estadual. Diante disso os indivíduos foram para conduzidos pela Polícia Militar para a delegacia sendo apresentadas as duas panelas localizadas no interior do veículo.

Após o recebimento da ocorrência a Polícia Civil deu continuidade as investigações, entrevistando os suspeitos, bem como realizou diversas diligências visando a recuperação dos demais objetos furtados. Ao todo foram recuperadas 12 garrafas de óleo vegetal, 16 kg de feijão, 04 pacotes de achocolatado, 02 pacotes de arroz de 5 kg, 05 pacotes de bolacha de sal, 01 pacote de farinha de mandioca, 01 pacote de amido de milho, 03 kg de sal, 02 latas de extrato de tomate de 840 grama, 1,6 kg de batata, 32 pacotes de macarrão, 4,8 kg de alho, 01 pacote frango e 04 litros de leite pasteurizado (produtos este utilizados na merenda escolar) e mais duas panelas de alumínios batido, as quais já haviam sido vendidas em um ferro velho localizado no bairro Jardim Paraíso.

Os autores responderão pelo crime de furto e os proprietários do ferro velho pelo crime de receptação.

Segundo a Polícia Civil, o êxito na localização de parte dos objetos subtraídos se deu devido cooperação e proximidade entre as forças policiais do município resultando na agilidade e efetividade frente ao crime praticado.