Governo de Mundo Novo recebe 442 uniformes para atender secretarias de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura

Na última terça-feira (21), o Governo de Mundo Novo através da secretaria de Indústria, Comércio e Turismo e Centro de Qualificação, receberam 442 uniformes cedidos pela empresa Dimatex.

De acordo com o secretário de Indústria, Comércio e Turismo, Marcos Eustáquio, as camisetas serão destinadas para as secretarias de Infraestrutura, Agricultura e Meio Ambiente.

Antes de serem distribuídas, as roupas serão enviadas para a estamparia e serem identificadas com a logo do município.

A vice-prefeita Rosaria Andrade juntamente com o secretário de Indústria, Comércio e Turismo e o coordenador do Centro de Qualificação Rafael de Medeiros estiveram na empresa recebendo os uniformes.

Fonte: Carina Yano/Semcos- Mundo Novo