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    Homem é esfaqueado pela mulher durante briga em Guaíra

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira
    Um homem ficou ferido após ser atingido por um golpe de faca durante uma discussão na noite de quinta-feira (16), em Guaíra. Com um corte na cabeça, ele foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde recebeu atendimento médico.
    A vítima relatou à Polícia Militar que tentava reatar o relacionamento quando iniciou uma discussão com a companheira. Durante o desentendimento, ela teria pegado uma faca e o atingido na região da cabeça.
    Após o ocorrido, a própria mulher levou o homem até a UPA para atendimento. Segundo o registro policial, o ferimento era um pequeno corte na cabeça.
    O caso foi registrado e encaminhado à Polícia Civil, que dará sequência às investigações.
    Com informações: Ponto da Notícia
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