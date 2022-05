Mato Grosso do Sul decreta fim da Emergência de Saúde Pública

Resultado das medidas tomadas para conter o avanço da pandemia de Covid-19, o Governo do Estado revogou o status de Emergência de Saúde Pública em Mato Grosso do Sul, que vigorava desde março de 2020 por conta da pandemia de Covid-19. A decisão, publicada no Diário Oficial desta segunda-feira (23), foi tomada após a reunião do Comitê do Prosseguir (Programa de Saúde e Segurança da Economia).

“Os membros deliberaram pela revogação do fim da Emergência de Saúde Pública por conta da Covid-19 no território sul-mato-grossense, tendo em vista o cenário epidemiológico, a cobertura vacinal, com disponibilidade de doses para a população, e a capacidade de assistência à saúde por parte do SUS. Assim, o colegiado orientou ao governador do Estado que a norma, editada em março de 2020 com medidas visando ao enfrentamento da doença, precisava ser retirada do ordenamento”, explicou a presidente do Prosseguir, a procuradora-geral do Estado Ana Carolina Ali Garcia.

Apesar de a pandemia estar em queda e de 83,13%% da população sul-mato-grossense com mais de cinco anos ter concluído o esquema vacina, Ana Carolina Ali Garcia explicou que o grupo permanecerá monitorando o coronavírus nos 79 municípios e oferecendo subsídios técnicos para a formalização de recomendações visando a preservação da saúde e da economia. “O Prosseguir continua com suas competências. A SES (Secretaria de Estado de Saúde) apresentará relatório semanal de monitoramento do vírus e incentivará a vacinação e a testagem e não haverá interrupção de nenhuma política pública de saúde”, acrescentou.

A primeira reunião do Comitê do Prosseguir sob presidência da procuradora-geral do Estado, Ana Carolina Ali Garcia, foi realizada na quinta-feira (19). Criado em junho de 2020 pelo Governo do Estado, com o apoio técnico da Opas/OMS (Organização Pan-Americana de Saúde), o Prosseguir tem o objetivo de – por meio de um método baseado em dados, informações e indicadores – nortear os diversos agentes da sociedade, principalmente os entes públicos, a tomarem decisões e tornarem suas ações mais eficientes no combate à propagação e aos impactos da Covid-19 no Estado.

Anteriormente sob a presidência do então secretário Eduardo Riedel e agora novamente sob a presidência da Ana Carolina Ali Garcia, o programa mapeou todo o Estado para monitorar o avanço da circulação viral e manter as atividades socioeconômicas, de forma segura, com medidas de biossegurança. O Comitê Gestor do Programa de Saúde e Segurança da Economia é integrado pelo governador Reinaldo Azambuja e por 12 membros titulares, dirigentes máximos dos órgãos Segov, SES, Sefaz, Semagro, SAD, Sejusp, CGE, PGE, Conleg, Seinfra, SED e Assomasul.

Fonte: Paulo Fernandes, Subcom

Fotos: Saul Schramm (destaque) e Chico Ribeiro