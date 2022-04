Polícia Civil recaptura preso com tornozeleira eletrônica e identifica casal que cometeu roubo

Investigadores do SIG (Seção de Investigações Gerais) do 1ª DP da Delegacia de Polícia Civil de Naviraí, durante trabalhos sobre a repressão de crimes contra o patrimônio, apuraram que um detendo que estava monitorado por tornozeleira eletrônica, estava evadido do sistema prisional.

Desta forma os investigadores passaram a realizar diligencias com intuito de recapturar o evadido, logrando êxito em encontra-lo numa residência na área central de Naviraí.

Segundo a polícia, individuo de 37 anos, possui diversas passagem pelo crime de furto. Após ser recapturado ele foi encaminhado para o 1ª DP de Naviraí, onde aguardará a audiência de custódia.

Já na manhã de ontem (20), a equipe do SIG identificaram um casal sendo uma mulher de 29 anos e um homem de 36 anos, que realizaram um roubo a uma residência no centro da cidade.

Logo após o roubo os investigadores após tomar conhecimento dos fatos, bem como das características dos autores, realizaram diversas diligencias, mas não localizaram os suspeitos.

Na manhã de ontem, em diligencias realizada na área central de Naviraí, os investigadores localizaram o casal que possuía as mesmas características aos do roubo.

O casal suspeito foi encaminhado para o 1ª DP, aonde após serem reconhecidos pela vítima, confirmaram o roubo. Por não estar em situação de flagrante, o casal foi ouvido e liberado.

Fonte: Jornal do Conesul