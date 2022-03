Vice-prefeita de Mundo Novo prestigia entrega de títulos em Ponta Porã e Titula Brasil resume situação do Pedro Ramalho

A vice-prefeita de Mundo Novo, Rosária Andrade, acompanhada do líder do prefeito na Câmara Municipal, Kaudi Filho, prestigiou o presidente da República, Jair Bolsonaro, e a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, na entrega de títulos de propriedade rural para assentados do Itamarati, em Ponta Porã.

O evento aconteceu na manhã desta terça-feira (29) e serve para um relato da situação de Mundo Novo, que através do Núcleo Municipal de Regularização Fundiária (Titula Brasil), trabalha para que os assentados do Pedro Ramalho recebam os seus títulos.

Acordo de cooperação entre o município e o governo federal, através do Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária), possibilita que o programa Titula Brasil possa resolver uma espera de 20 anos dos assentados locais.

Mundo Novo já tem 65 documentações prontas para o Incra

A coordenadora do Titula Brasil em Mundo Novo, Josiane Santos, apontou que 65 documentos já estão prontos para serem incluídos no Sei (Sistema Eletrônico de Informações) do Incra. O trabalho inicial acontece no Pedro Ramalho, nos 88 lotes.

“Já fizemos a vistoria ocupacional e toda a documentação. Estamos pedindo para que o Incra sediado em Dourados possa passar pra gente a possibilidade de fazermos esta digitalização e acesso ao Sei daqui de Mundo novo, para ajudarmos na agilização de que estes títulos sejam entregues para os agricultores”, explicou a coordenadora.

Além dos títulos rurais, o escritório do Titula atende lotes urbanos que foram cedidos pelo Incra e também estão sem regularização. Estes recebem orientação e encaminhamento ao cartório local.

Josiane, juntamente com a colaboradora Jessica Vieira e o servidor Carlos Ribeiro, atende na sede do Titula, ao lado do Centro de Qualificação (próximo a prefeitura), das 7h00 às 13h00 (celular: 67 98471-4596).