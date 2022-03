Paraguai volta a ter uma hora de diferença com o Brasil

Terminou neste domingo (27) o horário de verão no Paraguai e com isso, o país volta a ficar com uma hora a menos em relação ao Brasil e a Argentina. O horário normal no Paraguai segue até o dia 2 Outubro.

Como no Brasil o horário de verão foi extinto pelo governo em 2019 e na Argentina em 2009, os únicos países que ainda adotam a medida na América do Sul são o Chile e o Paraguai.

No Paraguai, mesmo com energia hidrelétrica em abundância, o horário de verão é instituído para economizar energia nos horários de pico. Já no Brasil, o horário foi abolido após um estudo do Ministério de Minas e Energia mostrar que a economia não era significativa.

Fonte: Ponto da Notícia