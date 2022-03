PRF prende casal com maconha, cocaína e pistola de uso restrito

PRF (Polícia Rodoviária Federal), prendeu na madrugada de ontem (23), um casal pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso restrito.

Por volta de 1h20m, da madrugada de ontem (23), uma equipe da PRF ao passar próximo do Terminal Rodoviário da cidade de Eldorado, avistou duas pessoas sendo um homem e uma mulher, que ao verem a viatura policial tentaram se afastar um do outro e se esconder, o que levantou suspeita dos policiais.

O casal foi abordado, e identificados como sendo João Pedro da Silva e Heloisa Feliciano da Silva Rosa, ambos de18 anos. Durante a abordagem o casal demonstraram bastante nervosismo e irritabilidade.

Ao serem questionados sobre o que estavam fazendo naquele local, João disse que estavam de viagem e que os bilhetes das passagens estariam em sua poltrona dentro do ônibus. Os policias o acompanharam até sua poltrona, onde encontraram duas bolsas que ao serem vistoriadas foi encontrada dentro de uma delas 8,79kg (oito quilos setecentos e noventa gramas) de maconha e um pequeno pote com 0,25g (vinte e cinco gramas) de cocaína.

Na outra bolsa foi encontrada uma Arma de fogo, tipo Pistola Taurus PT 57 S AMF 7.65mm, de fabricação brasileira, com a numeração de série ilegível, junto com um carregador vazio.

Em outra bolsa do casal que estava no compartimento de bagagem do ônibus, os policiais encontraram um carregador municiado com oito munições.

Questionados sobre as drogas e o armamento, João disse aos policiais que embarcou na rodoviária de Toledo-PR, e que recebeu as bolsas já carregadas com as drogas e com a arma e munições, para levar até Cacoal-RO, e receberia a quantia de R$ 8.000,00 pelo transporte. Já Heloisa alegou que não sabia dos ilícitos.

O casal recebeu voz de prisão sendo conduzidos pela PRF para a Delegacia de Polícia Civil de Eldorado, aonde foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

