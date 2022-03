Prefeitura de Itaquiraí busca parceria com a UEMS para projetos ambientais

Representando o prefeito Thalles Tomazelli, o secretário de meio ambiente, Fábio Lorenci e o engenheiro agrônomo, Anderson, estiveram na última semana na UEMS – Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, com sede no município de Mundo Novo.

Os representantes de Itaquiraí foram recebidos pelo diretor, Leandro Marciano Marra e pela equipe técnica da universidade. O encontro serviu para estreitar as relações com a entidade no sentido de viabilizar projetos ambientais junto à ITAIPU BINACIONAL para serem inseridos na zona urbana e rural de Itaquiraí.