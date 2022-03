Polícia Civil de Naviraí prende homem por descumprimento das regras de uso da tornozeleira eletrônica e mulher por receptação

A Polícia Civil, por intermédio do SIG (Seção de Investigações Gerais) do 1ª DP Naviraí, prendeu ontem (18), um indivíduo egresso do sistema prisional. A prisão decorreu-se devido a Ordem Judicial expedida pelo Juízo Criminal da Comarca de Naviraí por descumprimento das regras de uso da tornozeleira eletrônica. Também na tarde de ontem, a equipe do SIG recuperou um aparelho celular avaliado em R$1.300 reais. De acordo com a vítima, dois indivíduos aparentemente menores de idade subtraíram de uma de suas mãos enquanto ele trafegava pela rua. Após investigações, o celular foi encontrado com uma mulher de 35 anos, a qual foi ouvida como suspeita do crime de receptação culposa, uma vez que pelas condições em que o aparelho se encontrava deveria ter presumido que foi obtido por meio criminoso. As investigações continuam visando a identificação de demais receptadores bem como da autoria do furto. O SIG da Delegacia da Polícia Civil de Naviraí esclarece que denúncias e informações podem ser repassadas através do telefone/WhatsApp (67) 3461-1215.

Fonte: TanaMídia Naviraí