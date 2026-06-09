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    Câmara de Mundo Novo Aprova Reajuste salarial e Aumento do Auxílio-Alimentação dos Servidores

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira

    Na noite desta segunda-feira (08/06), a Câmara Municipal de Mundo Novo realizou mais uma sessão ordinária marcada pela votação e aprovação de importantes matérias legislativas que impactam diretamente o funcionalismo público e o perímetro urbano da cidade. Todos os projetos apresentados na pauta do dia foram aprovados pelos vereadores.

    Com o parecer favorável das comissões e o apoio unânime do plenário, foram aprovados os seguintes projetos:

    O funcionalismo público municipal garantiu a aprovação do reajuste salarial de 5,00% (sendo 4,26% referentes à reposição inflacionária do IPCA/IBGE de 2025 e 0,74% de aumento real). A medida foi aprovada tanto para os servidores do Poder Executivo (Projeto de Lei Complementar nº 009/2026) quanto para os colaboradores do Poder Legislativo (Projeto de Lei Complementar nº 001/2026).

    Também foi aprovado o Projeto de Lei nº 029/2026, que amplia o teto remuneratório para concessão do auxílio-alimentação dos servidores do Executivo para R$ 3.200,00 e eleva o valor mensal do benefício para R$ 250,00.

    O plenário deu aval ao Projeto de Lei nº 028/2026, que autoriza a transformação de uma área rural de 3,0001 hectares em imóvel urbano, atendendo aos critérios legais para regularização e planejamento imobiliário no município.

    A sessão, que deliberou de forma ágil e transparente sobre as pautas de interesse da população mundonovense, foi transmitida na íntegra e ao vivo pelas redes sociais oficiais da Câmara (Facebook e YouTube) e sintonizada pelos ouvintes através da rádio Fera.

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