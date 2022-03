BPFron e PF realizam apreensão milionária em Terra Roxa

Na madrugada de segunda-feira (14), policiais militares do BPFRON – Batalhão de Polícia de Fronteira, em ação integrada com policiais federais, realizaram uma apreensão milionária de contrabando em Terra Roxa.

As equipes realizavam patrulhamento na cidade, durante Operação Hórus, quando avistaram dois caminhões trafegando em uma área rural da cidade, com as luzes apagadas. Com a aproximação policial, os condutores fugiram com os veículos, abandonaram os caminhões minutos mais tarde, seguiram fuga a pé e não foram encontrados.

Os veículos estavam carregados com 25.000 pacotes de cigarros contrabandeados.

Veículos e contrabando apreendidos foram encaminhados para a delegacia da Polícia Federal em Guaíra.

Estima-se um prejuízo de R$1.400.000,00 aos criminosos somente com esta apreensão.

Fonte: Ponto da Notícia