Policial Militar de Naviraí resgata dois cachorros de casa em chamas

Na manhã de domingo (13/03), por volta das 08h40min, policiais militares do 12º Batalhão de Polícia Militar de Naviraí, resgataram dois cachorros de uma casa em chamas.

Durante policiamento preventivo e ostensivo, uma guarnição de trânsito avistou densa fumaça no céu e, devido ao mal tempo, deslocaram para avaliar a situação. No local, foi verificado que uma residência estava tomada pelo fogo e, imediatamente, o Corpo de Bombeiros Militar foi acionado via rede rádio.

Os componentes da guarnição entraram na residência e retiraram um veículo GM/Corsa que estava no local, foi necessário quebrar o vidro do veículo. Em ato contínuo, populares afirmaram que havia um animal dentro do imóvel, assim, o policial militar retornou ao imóvel e resgatou o cachorro que agonizava com queimaduras.

Após o resgate, os policiais removeram os moradores das casas vizinhas e o Corpo de Bombeiros conseguiu controlar o fogo com o apoio de dois caminhões pipa da Usinav, posteriormente outras viaturas da Polícia Militar chegaram em auxílio no isolamento da área.

Outro cachorro foi visto em meio as chamas e o componente do Corpo de Bombeiros jogou água e aliviou a queimadura, mas não foi possível o resgate devido ao fogo intenso. Logo após a chama diminuir, um dos policiais militares entrou no imóvel e conseguiu localizar o animal agonizando dentro de um buraco que se formou em uma parede. Após resgatá-lo, um veterinário se dispôs a atender o animal imediatamente.

O policial militar luxou o punho e sofreu queimaduras, passando por atendimento médico no Hospital Municipal.

Fonte: Assessoria de Comunicação Social – CPA/1 – 12º BPM.