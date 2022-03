Em menos de 24 horas, PRF recupera quatro veículos em Guaíra

Por volta de 6h desta sexta, uma Ford/F4000 foi avistada seguindo em direção ao Paraguai. Ao tentar aborda-la, o condutor empreendeu fuga e dirigiu por alguns quilômetros em alta velocidade.

A habilidade dos policiais em alcançar o veículo fez com que o mesmo desistisse da fuga e se entregasse. O suspeito, de 30 anos, foi detido e levado ao posto policial até a confirmação do roubo. Inicialmente, ao receber a ligação da equipe, o proprietário, que estava em São Jorge do Patrocínio (PR), achou que se tratava de um “trote”, ele sequer sabia que seu veículo havia sido levado na madrugada.

Todas as ações na UOP da PRF na ponte Ayrton Senna evitaram uma série de prejuízos, pois a maioria dos automóveis não tinha seguro. Atuando com presteza e devolvendo os bens aos respectivos donos, tudo em menos de 24 horas de trabalho policial na região de fronteira.