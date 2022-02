Guaíra realiza o Mais Verão com ampla programação neste final de semana

Os dias 19 e 20 de fevereiro terão programação especial nos espaços de lazer e turismo de Guaíra e Santa Helena. O Mais Verão nos Caminhos ao Lago de Itaipu será sediado nos dois municípios. O evento conta com esporte, recreação, cultura e brincadeiras. A expectativa é pelo envolvimento de grande público regional.

Em Guaíra, no Centro Náutico Marinas haverá futevôlei, vôlei de praia, basquete 3×3 e futebol de areia. Além de medalhas, os três primeiros colocados de cada categoria receberão premiação em dinheiro.

O diretor de Esportes, Cleber Pereira (Professor Jesus), enfatiza que todos os interessados devem se inscrever na Diretoria de Esportes, no Ginásio de Esportes Professor Robinson Reis, ou pelo Telefone/WhatsApp: (44) 3642-1065, até esta sexta-feira (18).

Para o sábado (19), estão programadas as disputas do vôlei de praia, a partir de 13h e 30 minutos. Às 14h inicia o basquete 3×3 e, às 18h e 30min os jogos de futebol de areia feminino.

Domingo (20), a programação inicia às 08h e 30m com o futebol de areia masculino. A partir de 14h também haverá o futevôlei masculino.

Para os dois dias estão programadas aulas de zumba; oficina de capoeira; oficina de karatê; apresentações culturais; futsabão; torneio de pênaltis; torneio de embaixadas; torneio de futebol society (para crianças e adolescentes); brinquedos infláveis; música ao vivo; recreação; arremesso de basquete; stand up paddle; slackline; e caiaque.

Santa Helena

As inscrições para as disputas esportivas devem ser realizadas na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone: (45) 3268-11-38.

A programação inicia no sábado (19) com o futevôlei, que também terá inscrições no dia, no local do evento, das 11h às 13h, ao valor de R$70 por dupla. Os jogos iniciam às 14 horas.

O vôlei de praia será realizado no domingo (20). As inscrições ocorrem na Secretaria de Esportes e Lazer e no local das competições das 7h e 30min às 8h e 30min, no valor de R$70 por dupla. Os jogos iniciam às 9 horas.

Nos dois dias, a partir de 15h haverá atividades recreativas e oficinas de stand up paddle e canoagem. Para 17h e 30min estão programadas danças.

Mais Verão

O Mais Verão é uma parceria do Conselho de Desenvolvimento dos Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu, Itaipu Binacional e administrações municipais, e consiste em uma série de atividades esportivas e culturais desenvolvidas em espaços públicos e de lazer dos 16 municípios membros do Conselho dos Lindeiros.

Últimas etapas

Depois de Santa Helena e Guaíra a penúltima etapa será em Foz do Iguaçu, dias 26 e 27 de fevereiro com vôlei de praia e a última em Diamante d’Oeste dias 05 e 06 de março com o futebol de areia.

Em Santa Helena a programação será desenvolvida no Balneário Terra das Águas com futevôlei e vôlei de areia. A secretária municipal de Esportes e Lazer, Juliana Ladeia Costa destaca que o evento é aberto a atletas, turistas e familiares de Santa Helena e toda a região.