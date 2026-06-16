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    Operação da PF combate criminosos ligados ao contrabando de cigarros

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira

    Operação foi realizada com apoio da PRF e da RFB; são cumpridos 14 mandados de busca e apreensão em Mato Grosso do Sul e em Minas Gerais

     

    Campo Grande/MS. A Polícia Federal, em ação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal e com a Receita Federal do Brasil, deflagrou, hoje, terça-feira (16/6), a Operação Rota Clandestina, com o objetivo de desarticular organização criminosa dedicada à importação ilegal de cigarros provenientes do Paraguai para comercialização em território nacional.

    Estão sendo cumpridos 14 mandados de busca e apreensão, sendo 13 em Campo Grande/MS e 1 em Santa Luzia/MG, além de 5 mandados de prisão preventiva e 5 medidas cautelares de monitoração eletrônica. Também foi determinado o bloqueio de contas bancárias e o sequestro de bens móveis e imóveis dos investigados.

    © PFGOVBR/Divulgação

    As apurações indicam que o grupo atuava com divisão de tarefas para realização de operações ilegais de remessa de valores ao exterior para pagamento de fornecedores no Paraguai, além de ocultar patrimônio em nome de terceiros.

    Em tese, as condutas investigadas caracterizam os crimes de organização criminosa, de contrabando, de evasão de divisas e de lavagem de dinheiro.

    Comunicação Social da Polícia Federal em Mato Grosso do Sul
    cs.srms@pf.gov.br

    Com informações: Panorama do MS

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