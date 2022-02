Itaquiraí e Embrapa firmam parceria para capacitar produtores familiares

A administração do prefeito Thalles Tomazelli e do vice Dr. Bruno Bogoni, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, firmou mais uma parceria para capacitar os pequenos produtores do município. O convênio de cooperação técnica firmado entre a Embrapa e a prefeitura de Itaquiraí, une os esforços para o fortalecimento dos produtores de leite, aliando mais qualidade na alimentação dos animais.

Os técnicos da Embrapa e da secretaria municipal de agricultura irão atuar em todos os assentamentos, levando mais conhecimentos e as novas práticas de manejo para a correção do solo, recuperação e renovação de pastagem e cultivo do capiaçu.

Os profissionais já realizaram o reconhecimento de algumas áreas e a coleta de amostras do solo dos P.As.; Santo Antônio e Sul Bonito, para posteriormente desenvolver as técnicas mais indicadas para cada região. A união entre a instituição e a secretaria municipal de agricultura, irá garantir a busca na melhoria da produção de leite, apostando nas novas técnicas na produção e cultivo do milho, capim capiaçu e braquiária.

Fonte: Guiomar Biondo – Decom Prefeitura de Itaquiraí.