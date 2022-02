Com reféns no interior, caminhonete roubada capota em fuga da PM em Guaíra

A Polícia Militar de Guaíra libertou dois idosos que eram feitos de reféns e deteve dois assaltantes, na madrugada desta quinta-feira (03). O veículo capotou durante a fuga.

Conforme a PM, informações chegaram aos policiais de que uma caminhonete Ford/Ranger, com placas de Cascavel, foi avistada nas imediações de Toledo seguindo em direção à Guaíra com duas pessoas possivelmente reféns.

Os policiais de Guaíra seguiram em diligências pela Rua Osvaldo Cruz, em direção à BR-163, quando cruzaram com a caminhonete, dando início a um acompanhamento tático por ruas da cidade.

Após 1 km, o condutor da caminhonete acabou perdendo o controle da direção e capotou o veículo na Rua Alberto Waldow, no Jardim Guaíra. A Ranger atingiu ainda um poste da rede elétrica, que foi derrubado com o impacto.

Dentro da caminhonete, que ficou com as rodas para cima, o casal de idosos que era feito de refém e um dos assaltantes, o qual foi preso e com ele localizado certa quantia em dinheiro.

O SAMU e o Corpo de Bombeiros foram acionados para prestar apoio à ocorrência e os idosos foram encaminhados para atendimento médico na UPA.

A Polícia Militar seguiu em diligências para encontrar o segundo assaltante, que conseguiu sair da caminhonete no momento do acidente. Ele foi encontrado e preso a cerca de 200 metros do local, tentando se esconder.

Com a retirada da caminhonete do local, os policiais encontraram ainda um revólver utilizado no assalto. A Ranger ficou destruída.Os dois detidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Guaíra para tomada das medidas cabíveis.

Fonte: Ponto da Notícia