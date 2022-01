Prefeitura e Bombeiros de Itaquiraí combatem o fogo na zona rural

A prefeitura de Itaquiraí por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, está tomando todas as providencias necessárias para conter os focos de incêndios que estão ocorrendo na zona urbana e rural do município. A administração municipal deslocou no início da semana, uma equipe da secretaria municipal de obras juntamente com o caminhão pipa, para atuarem no combate aos focos de incêndio. Devido à dificuldade de acesso, por se tratar de uma mata fechada, não foi possível realizar os trabalhos para conter as chamas. De imediato a secretaria municipal de meio ambiente, através do secretário Felipe Kopper, acionou a guarnição do Corpo de Bombeiros de Naviraí/MS.

De acordo com Felipe, os militares já percorreram as regiões atingidas pelo fogo, e os mesmos informaram que graças as chuvas que caíram sobre a região, o fogo foi contido, ficando apenas um pouco de fumaça sem que fossem necessárias outras medidas. Os militares informaram ainda que irão acompanhar via satélite o possível aparecimento de algum foco para tomar as medidas necessárias para contenção.

“A nossa equipe da secretaria municipal de meio ambiente, também estará monitorando a zona rural através de imagens via satélite em tempo real e, aparecendo algum foco estaremos trabalhando em sintonia com o Corpo de Bombeiros, através do Capitão Ivan, com a Polícia Militar Ambiental por meio do Tenente Ismael Carlos Frais Junior e com a nossa secretaria de obras, para evitar que o fogo se alastre e venha a atingir as propriedades.

“Pedimos a toda nossa população, que nos ajude, ficando em alerta sobre a importância de colaborar com pequenas atitudes que podem evitar que acidentes ambientais aconteçam, como por exemplo, não jogar bitucas de cigarros acesas nas margens de rodovias e estradas, queimar lixo em terrenos ou em propriedades rurais e urbana e etc.”, destacou o chefe do executivo, Thalles Tomazelli, após mapear as áreas atingidas pelo fogo.

Fonte: Guiomar Biondo – Decom Prefeitura de Itaquiraí.