“Me seguraram e cortaram a minha garganta”, diz homem que foi enterrado vivo

Protagonista de uma história surreal, Meraldo Veríssimo Pereira, 31 anos, que teve o pescoço cortado por 3 colegas de trabalho, passou à noite enterrado numa cova e, mesmo assim conseguiu escapar e pedir socorro, recebeu alta na manhã de ontem segunda-feira (6).

O caso aconteceu na noite da última quinta-feira (02) no município de Iguatemi. A polícia faz buscas para encontrar os três suspeitos pelo crime.

Ouvido no Hospital São Judas por um investigador, Meraldo, morador no assentamento Rancho Loma, contou como tudo aconteceu. Ele foi enterrado vivo e conseguiu escapar da cova mesmo com pescoço cortado.

“Era noite, eu não lembro de nada da discussão, quando fui ver o rapaz já me deu chute e me derrubou. Eles estavam em três, bateram em mim. Dois me seguraram e um cortou a minha garganta, depois me levaram e me enterraram, falaram que eu já tinha morrido” relembrou ele em depoimento. Ele não soube dizer o motivo da confusão com os colegas de trabalho.

Eles voltaram para o sítio correndo, eu amanheci lá, de manhã cedo voltei para o sítio e eles estavam carpindo (sic)”, contou ainda com um pouco de dificuldade na fala.

Foi o dono do sítio que chamou a ambulância e socorreu Meraldo para a unidade de saúde. Os três suspeitos foram expulsos da propriedade e fugiram.

O caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia Civil do município. No hospital, a informação foi de que mesmo com a gravidade do ferimento, as cordas vocais não foram afetadas.

Fonte: Jornal do Conesul