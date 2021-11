Show de Fernando e Sorocaba abre as comemorações alusivas ao aniversário de Naviraí

O Governo de Naviraí está finalizando os preparativos para a festa de comemoração do 58º aniversário de independência político-administrativa do município que será realizada nos dias 10, 11 e 12 de novembro, ou seja, nesta quarta, quinta e sexta-feira, na Praça Central “Euclides Antônio Fabris”.

O ponto alto das comemorações alusivas ao aniversário de Naviraí será a realização de grandes shows musicais. A prefeita Rhaiza Matos anunciou a presença da renomada dupla sertaneja, conhecida nacionalmente, Fernando e Sorocaba, que fará a abertura das festividades na noite de quarta-feira, dia 10 de Novembro. Às 20h, autoridades de Naviraí e do Estado farão a abertura oficial do evento.

“Com o apoio do Governo do Estado e da Fundação de Cultura de MS estamos promovendo uma festa que ficará marcada na história deste ano. No dia do aniversário, 11 de novembro, subirá ao palco o cantor sertanejo universitário Loubet.

Fechando a programação de shows teremos a cantora sul-mato-grossense Juliana Monteiro”, confirmou Rhaiza Matos.

Os shows serão gratuitos e abertos para todo o público. Para garantir as apresentações foi iniciada ontem segunda-feira (08-11) a montagem de toda a estrutura de palcos e tendas, ao lado do Paço Municipal. Na Praça Central será instalada a Praça de Alimentação, com food-trucks.

“Tudo está sendo preparado para que as famílias naviraienses e visitantes possam ter uma festa inesquecível, com shows de primeira qualidade e segurança para todos. Por isso, convidamos para que venham comemorar conosco os 58 anos de Naviraí”, finalizou a prefeita Rhaiza Matos.

Fonte: Jornal do Conesul