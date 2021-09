Prefeito de Iataquiraí recebe lideranças e pede apoio a projetos encaminhados

Na manhã desta segunda-feira (13), o prefeito de Itaquiraí, Thalles Tomazelli (DEM) recebeu para uma audiência em seu gabinete o vereador Zezinho que se fazia acompanhar de sua esposa e do empresário Miro Lopes. Segundo o prefeito esse encontro serviu para firmar uma parceria que irá trazer grandes benefícios para a população do município.

“Estamos buscando fortalecer uma de nossas reivindicações apresentadas aos deputados e senadores em Brasília e acreditamos que com o apoio do vereador Zezinho e do empresário Miro Lopes, ambos filiados ao Partido dos Trabalhadores (PT), estaremos trabalhando unidos para que o deputado federal petista Vander Loubet destine uma emenda parlamentar de sua autoria para atender nosso projeto de obras de drenagem e pavimentação asfáltica da área industrial e da via paralela à rodovia BR-163”, salientou o prefeito.

Ao justificar sua iniciativa o prefeito Thalles Tomazelli disse que trabalha pensando no bem estar de sua população e que, por isso, vai trabalhar de forma harmônica com todos os vereadores, independente da cor partidária a que pertença, já que o mais importante é o bem estar da nossa gente. (Texto: Guiomar Biondo – Decom Prefeitura de Itaquiraí).

Fonte: Jornal do Conesul