Prefeita Rhaiza Matos reivindica recursos federais em Brasília

A prefeita de Naviraí, Rhaiza Matos, visitou, durante o dia de hoje (18-08), órgãos do Governo Federal e gabinetes de deputados federais, em Brasília (DF). Em todas as agendas, reivindicou recursos para investimentos em diversas áreas de interesse público, objetivando melhorar a qualidade de vida da população.

Em visita à sede da Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (SUDECO), a Chefe do Executivo de Naviraí protocolou ofícios ao superintendente, Nelso Fraga, reivindicando recursos para aquisição de um Rolo Compactador Pneumático e uma Vibro Acabadora de Pneu, para execução de obras de pavimentação asfáltica. As duas máquinas foram orçadas em R$ 1.883.585,55.

Em audiência no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a prefeita Rhaiza Matos solicitou recursos para a aquisição de uma pá carregadeira, visando atender o setor produtivo do município, através da manutenção das estradas rurais. No ofício endereçado à ministra Tereza Cristina a verba solicitada foi de R$ 885.000,00. Outra reivindicação oficializada à ministra da Agricultura, defende recurso para o projeto da construção da Casa do Mel, no valor de R$ 246.703,00.

No Gabinete do deputado federal Beto Pereira, a prefeita Rhaiza Matos solicitou recursos de emenda parlamentar ou através de convênio, para reformas das escolas municipais Maria Aquino, Creche Vera de Brida e colégio José Carlos da Silva, no valor total de R$ 1.907.664,82. A agenda foi acompanhada pela prefeita de Jardim, Clediane Areco Matzenbacher.

“Também visitamos o gabinete do deputado federal Dagoberto Nogueira onde apresentamos demandas de nosso município. Em todas as audiências deixamos claro que as prioridades são a Educação, a Saúde e a Infraestrutura Urbana e Rural, como pontos de partida para o desenvolvimento da cidade e, sobretudo, atendermos os anseios da população. E todas nossas reivindicações foram bem acolhidas”, observou Rhaiza Matos.

Fonte: Roney Minella – Jornalista DRT/MS 1.432