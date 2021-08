Em Naivraí, câmeras de segurança flagra ladrão que se rasteja para furtar caixa de açougue

Câmeras de segurança flagram um furto que aconteceu no noite de sábado (14), em uma casa de carnes (açougue), localizada na Rua Vidal de Negreiros em Naviraí.

Nas imagens, da para ver o ladrão que após adentrar no interior do açougue, se rasteja pelo chão até chegar ao caixa. Após se rastejar até o caixa, ele abre uma gaveta e pega todo o dinheiro que estava no local. A quantia furtada não foi revelada.

Para esconder o rosto o ladrão usa uma camiseta sobre a cabeça, porém através das tatuagens que ele tem pelo corpo, foi possível a polícia identifica-lo. Trata-se de Jean Carlos Souza Bianchi, de 30 anos, que já tem passagens policiais como autor de crimes de violência doméstica, furto e roubo.

Até a publicação desta matéria, Jean ainda não havia sido localizado pela Polícia.

Fonte: Jornal do Conesul