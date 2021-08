Polícia Militar registra furtos e assalto em Guaíra

Neste sábado (07), em Guaíra, a Polícia Militar atendeu à três ocorrências, sendo duas de furto e uma de roubo.

Na primeira situação, a PM se deslocou no início da manhã de sábado até o Jardim Guaíra, onde a vítima informou que esqueceu o portão da residência aberto e o seu veículo na garagem sem trancas. Por volta das 05h30 avistou um homem de média estatura, pele branca, trajando blusa amarela no interior do veículo e ao sair da residência, o mesmo empreendeu fuga, não sendo localizado.

Ao fazer a vistoria no veículo percebeu que uma pequena bolsa com documentos pessoais e cartões bancários, bem como, as chaves do veículo haviam sido subtraídas. A equipe policial que realizou as devidas orientações e realizou buscas ao autor, porém, sem êxito até o momento.

Já na tarde sábado, a PM se deslocou até o bairro Vila Rica, onde em contato com a vítima, a qual informou que saiu de sua residência às 10h e retornou por volta das 17h. Constatou-se que sua residência havia sido arrombada e o autor adentrou pelo forro e quebrou uma janela, também levando da residência um notebook de cor vermelha, o qual a mesma não soube informar a marca. Dante do fato, a vítima foi orientada.

A ocorrência de um roubo agravado (assalto) foi atendida pela PM no final da tarde de sábado, na Avenida Martin Luther King.

Em contato com o solicitante, informou que acabou de ser vítima de roubo, sendo o autor do delito um homem pele morena, trajando camiseta preta, bermuda clara, boné com detalhe vermelho, azul e branco, se passou por cliente e em dado momento de posse de arma de fogo, tipo revólver, anunciou o roubo, subtraindo da vítima a quantia aproximadamente de R$ 250,00. Acabou fugindo na sequência, tomando rumo ignorado.

A equipe realizou diligências nas adjacências, na tentativa de localizar o autor do delito, mas sem êxito. A vítima foi orientada quanto aos demais procedimentos e também foram encaminhadas as imagens vídeo do referido estabelecimento para a Delegacia de Polícia Civil de Guaíra.

Fonte: Ponto da Notícia