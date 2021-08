Em Naviraí, Sanesul entrega obras de saneamento ajudando na geração de empregos

O diretor-presidente da Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul), Walter Carneiro Jr., entregou na manhã desta sexta-feira (06/08) obras de saneamento que devem refletir efetivamente no desenvolvimento industrial e na geração de empregos em Naviraí, cidade-polo regional localizada no Cone Sul de Mato Grosso do Sul.

Walter Carneiro Jr. participou do ato de entrega de obras juntamente com a prefeita Rhaiza Matos, os diretores da Sanesul, André Luis Soukef Oliveira (Administração e Finança), Helianey Paulo da Silva (Engenharia e Meio Ambiente) e Onofre Assis de Souza (Comercial e de Operações), vereadores, secretários municipais e funcionários da companhia de saneamento.

O Diretor Comercial e de Operações, Onofre Assis de Souza, lembrou que a equipe da Sanesul está na estrada, visitando os municípios, mostrando que as decisões do governo Reinaldo Azambuja são municipalistas. Ele observou que, nos últimos anos o saneamento no Brasil ficou parado por falta de investimentos, mas em Mato Grosso do Sul esse cenário é diferente, já que a empresa se programou e destinou recursos próprios para executar obras nos 68 municípios onde ela opera. “É uma grata satisfação e orgulho encontrar vários colegas supervisores e fazer entrega de obras de infraestrutura com água e esgotamento sanitário, e oferecer saúde e qualidade de vida para a população de MS”.

(Foto: Júnior Lopes / Folha de Naviraí)

André Luis Soukef Oliveira, diretor de Administração e Finanças, disse que sem a união dos funcionários da companhia não se consegue atingir os objetivos traçados e destacou o fato da unidade de Naviraí ser a única premiada com prêmio nacional de qualidade Quíron Prata. “Isso é motivo de orgulho para nós e para vocês, por termos conseguido caminhar em qualidade e gestão de trabalho”, exaltou.

A prefeita Rhaiza Matos destacou a parceria que, segundo ela, tem resultado em grandes investimentos, os quais considera uma revolução no setor de infraestrutura de Naviraí.

“Agradecer mais uma vez a presença do governo do Estado no nosso município, que não tem medidos esforços para atender as demandas e parabenizar aos funcionários da Sanesul que fazem com que a unidade de Naviraí esteja entre as primeiras do Estado”, enfatizou.

Walter Carneiro Jr. também ressaltou a importância do trabalho conjunto da equipe da Sanesul que tem resultado, entre outros aspectos, na concretização de grandes projetos e execução de obras como parte da rota de saneamento. Ele reafirmou o compromisso do governador Reinaldo Azambuja e do secretário de Infraestrutura, Eduardo Riedel, pasta a qual a Sanesul é vinculada, no cumprimento da entrega de obras e outras ações em todos os municípios do Estado.

“A Sanesul planeja e executa, para manter a segurança dos nossos serviços e sistemas. É motivo de muita alegria entregar obras de esgotamento sanitário e do sistema de abastecimento de água, além de autorizar novas licitações de obras”, concluiu.

OBRAS ENTREGUES

O ato público, como parte da Rota do Saneamento, ocorreu no escritório da empresa. Os investimentos incluem a perfuração de três poços; a execução de 25.6km de rede coletora de esgoto e 2.059 ligações domiciliares. (Texto: Ascom Sanesul).

Fonte: Jornal do Conesul