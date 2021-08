Governo de Naviraí antecipou a liberação do Auxílio Alimentação

O “Ticket Alimentação”, um auxílio financeiro que o Governo de Naviraí costumeiramente libera no dia 10 de cada mês, desta vez foi pago ontem, sexta-feira (06-08). A Gerência Municipal de Finanças confirmou o pagamento observando que atendia determinação da prefeita Rhaiza Matos.

“A Prefeitura liberou o montante de R$ 422.487,00, beneficiando diretamente 1.385 funcionários efetivos”, informou Josemar Tomazelli. “Estão sendo contemplados com o Auxílio Alimentação 791 servidores que ganham até R$ 1.200,00 e 594 servidores que ganham de R$ 2.201,00 a R$ 4.400,00”, explicou o gerente de Finanças.

A prefeita Rhaiza Matos resume sua decisão de liberar o pagamento antes do dia 10, afirmando: “É mais uma decisão como forma de incentivo aos nossos funcionários. Sempre que for possível, estaremos oportunizando estas medidas administrativas, afinal, domingo é Dia dos Pais e com a liberação deste auxílio, todos que têm direito ao benefício poderão fazer as compras para comemorar a data”, destacou a prefeita de Naviraí.

Josemar Tomazelli acrescenta que além do incentivo aos servidores efetivos, o Ticket Alimentação injeta mais dinheiro no comércio local. “Portanto, a medida administrativa do governo da prefeita Rhaiza Matos também reflete positivamente junto a o comércio e prestadores de serviços. Esta ação do Executivo fomenta a economia de Naviraí”, finaliza o gerente de Finanças.

Fonte: Roney Minella