Em Naviraí, mulher tem bicicleta tomada à força por ladrão ao sair de Posto de Saúde

Uma mulher de 25 anos, registou um boletim de ocorrência, após ter sua bicicleta tomada à forma por um ladrão na noite de ontem (03) em Naviraí.

Por volta das 19h30m, após receber atendimento no posto de saúdo do Varjão, a mulher foi pegar sua bicicleta marca Lotus, cor laranjada, aro 29, que estava escadeada em um poste. Logo após tirar o cadeado, ela foi surpreendida por um homem, magro, alto, pele parda, trajando, blusa moletom amarelo tipo mostarda e toca preta, que segurou no guidão da bicicleta e foi saindo sem dizer nada.

A mulher ainda tentou impedir o roubo segurando a bicicleta pelo pneu, porém como o ladrão tinha mais força que ela, foi arrastando a bicicleta até conseguir se livrar.

Segundo a mulher, ela ainda pediu ajuda para um homem que estava no posto de saúde, porém ele nada fez. Após pegar a bicicleta o ladrão fugiu tomando rumo ignorado.

Segundo a vítima a bicicleta esta avaliada em R$ 2.300,00. O caso foi registrado como furto qualificado e segue sendo investigado.

Fonte: Jornal do Conesul