Volta dos alunos na escola em Mundo Novo ocorrem 16 meses depois de primeira suspensão

A volta dos alunos à escola, de início, de forma híbrida, acontece em Mundo Novo 16 meses após a primeira suspensão. Em 16 de março, alarmado pela pandemia já anunciada pela Organização Mundial de Saúde, um decreto apontava para a suspensão de aglomerações por 30 dias. Desde então, mais de 500 mil pessoas perderam a vida infectados pelo novo coronavírus.

Os protocolos de biosegurança, seja estadual ou municipal, foram aprovados e os alunos ficarão uma semana em sala de aula e uma semana estudando virtualmente. As aulas em Mundo Novo, no sistema híbrido, acontecem nas escolas particulares, municipais e estaduais.

Dentre os vários protocolos estão o de não permitir que alunos com sintomas de gripe freqüentem as aulas e a merenda sendo ofertada dentro da sala de aula, mantendo assim o distanciamento entre os estudantes.

Cadastro para Transporte Escolar deve ser feito na Semed

Um ponto que vem preocupando as autoridades é o cadastro dos alunos da área rural e dos que precisam do transporte urbano entre os Centros de Educação Infantil. Para o recadastro, o próprio aluno pode se deslocar até a secretaria de Educação, que fica em cima do Banco do Brasil. O horário é das 7h00 às 13h00, de segunda a sexta-feira.

José Pereira, coordenador do Transporte Escolar, citou que somente 20% dos alunos fizeram o cadastro. Uma foto ¾ e documento de identificação (identidade ou certidão de nascimento) são exigidos do aluno.

Sobre este tema, o coordenador de Programas e Projetos, Thiago Couto, comentou:

“Neste momento temos que otimizar o transporte escolar. Estamos requisitando que os alunos da área rural venham na mesma semana de aula e que os pais façam o cadastro deste ano para termos o raio-x de quantos alunos precisamos transportar”, explicou Couto.

Fonte: Jandaia Caetano/SEMCOS – MUNDO NOVO