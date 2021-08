Prefeitura de Itaquiraí e Agraer entregaram veículos para Sala da Cidadania

Segundo o prefeito Thalles “Os servidores da Sala da Cidadania têm feito um trabalho exemplar junto ao Incra. Antes, os produtores precisavam se deslocar até Dourados ou Campo Grande para resolver alguma situação referente a sua propriedade, tendo gastos como transporte e percorrendo vários quilômetros, com isso a nossa agricultura familiar está se fortalecendo cada dia mais, estamos buscando desburocratizar a situação do pequeno produtor, com emissão de documentos, certidões e regularização fundiária. Tenho certeza que em breve iremos entregar o tão sonhado título definitivo a várias propriedades rurais do nosso município”, declarou o prefeito.