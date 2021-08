Em Iguatemi, Secretaria de Saúde realizou dia “D” da campanha de vacinação antirrábica na área urbana

No sábado dia (31/07), a Secretaria de Saúde, através do Departamento de Vigilância Sanitária, realizou o dia “D” da Campanha de Vacinação Antirrábica em Iguatemi. A vacinação, aconteceu em três pontos da cidade. Na Unidade de Saúde do Bairro Vila Operária, na Escola Estadual Marcílio Augusto Pinto e no prédio da Vigilância Sanitária. A ação, foi desenvolvida pelos Agentes da Vigilância Sanitária e teve seu início às 07h e encerramento às 17h.

De acordo com o chefe do Departamento de Vigilância do Município, Paulo Amaral, a vacinação transcorreu normalmente. Foram vacinados 737 cães e 223 gatos. Os animais que ainda não receberam a vacina antirrábica, poderão ser vacinados na sede da Vigilância Sanitária. Qualquer informação poderá ser obtida diretamente no Departamento de Vigilância Sanitária Municipal ou pelo telefone 3471-2971.

Fonte: KIDÃO/ Iguatemi