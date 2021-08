Município de Japorã investe no turismo participando de capacitação na capital do Estado

O município de Japorã representado pelo presidente do Conselho Municipal de Turismo professor Valney José, participou dias 28 e 29 do “Curso de Capacitação de Gestores Públicos Municipais de Turismo do Estado de Mato Grosso do Sul” na capital do Estado, realizada pela Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul- FUNDTUR com todas as medidas de prevenção e segurança à pandemia.

Uns dos objetivo do curso foi capacitar os gestores públicos municipais para uma gestão de qualidade em políticas públicas do turismo qualificando os responsáveis pela formulação, planejamento e implementação de políticas públicas do turismo.

A administração municipal preocupada com a implementação do Turismo no município, incentiva e apoia participação em capacitações que aprimore os conhecimentos na área.

Fonte: Jornal do Conesul