Mulher de 47 anos é a 91ª vítima fatal da Covid-19 em Guaíra

A Secretaria de Saúde, por meio da Vigilância Sanitária, com extremo pesar, informou neste sábado, 31 de julho de 2021, o 91º óbito por coronavírus em Guaíra. Informa também mais 4 casos recuperados e liberados do isolamento. Dos 26 casos positivos ativos, 23 pacientes estão se recuperando em casa, 3 estão internados em enfermaria.

NOTA DE FALECIMENTO (COVID-19)

Mulher, 47 anos. Hipertensa. Diagnóstico positivo para Covid-19 através de exame realizado em Laboratório Oficial do Estado. Procurou atendimento no Ambulatório Covid19 dia 10/07/2021. No dia 14/07/2021, a paciente retorna com piora no quadro clínico para atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), sendo transferida para o Hospital Beneficente Moacir Micheletto na cidade de Assis Chateaubriand. Na sexta-feira, 30 de julho, a paciente não resistiu e foi a óbito.

O Município de Guaíra em nome de toda a população presta as mais sinceras condolências aos familiares e amigos.

Fonte: Ponto da Notícia