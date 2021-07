Prefeitura de iguatemi firma parceria com a Usina Rio Amambai

Na sexta-feira dia (16), o Prefeito Dr. Lídio Ledesma, juntamente com o vice-prefeito José Roberto e Secretário de Obras Agnaldo, receberam representantes da Usina de processamento de Álcool-Usina Rio Amambai Agroenergia de Naviraí-MS, A reunião com o Gerente de Suprimentos e Parcerias Fábio Fialek e o Engenheiro Agrônomo Carlos Kogawa, teve como objetivo traçar parcerias para reduzir custos relativos à logística, com melhorias das estradas rurais. Em contrapartida, a empresa investirá em arrendamento de terras, cultivo e colheita da cana de açúcar em propriedades iguatemienses, consequentemente a geração de empregos.

A parceria, prevê um pacto com o município vizinho – Itaquiraí, levando benfeitorias para estradas rurais encurtando em aproximadamente 40 quilômetros a distância entre os três municípios, além de gerar renda e desenvolvimento econômico no setor agrário de Iguatemi.

Dr. Lídio, considerou muito importante a visita dos empresários, e a administração municipal fará de tudo para atender as solicitações feitas pelos representantes da empresa. “Parcerias como estas são fundamentais para o desenvolvimento do setor produtivo rural e econômico do nosso município” avaliou o prefeito. (Texto: Ascom Prefeitura de Iguatemi).

Fonte: Ascom Prefeitura de Iguatemi