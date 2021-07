BPFron realiza duas apreensões de cigarros no interior de Guaíra

O BPFron realizou duas apreensões de cigarros contrabandeados do Paraguai, no interior de Guaíra.

Na noite de terça-feira (20), os policiais realizavam patrulhamento no interior do município, quando avistaram uma movimentação em uma lavoura de milho. Com a aproximação da Polícia, os indivíduos se evadiram abandonando no local 17 caixas de cigarros paraguaios.

Já na madrugada desta quarta-feira (21), uma equipe do BPFron observou várias marcas de veículos em direção a uma estrada rural que dá acesso a um porto clandestino. Ao percorrer a referida estrada, a equipe logrou êxito em localizar 12 caixas de cigarros de marcas diversas.

Todos os cigarros contrabandeados foram apreendidos e encaminhados para as procedências cabíveis.

Fonte: Ponto da Notícia