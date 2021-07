MS ainda aguarda previsão de novas doses da Astrazeneca

Durante coletiva nesta manhã (14), o secretário estadual de Saúde, Geraldo Resende, destacou que Mato Grosso do Sul ainda aguarda novo lote de vacinas contra a covid-19. Maior preocupação tem a ver com a Astrazeneca, que teve sua produção nacional atrasada, mas que já foi garantido que, por conta de antecipação do calendário, não haverá atraso na aplicação da 2ª dose.

Ainda que o titular da SES (Secretaria Estadual de Saúde) tenha participado de reunião com governadores, ele deixou claro que ainda não há sequer previsão desse repasse. “Estamos aguardando o Ministério encaminhar, hoje ou amanhã, se vamos receber novas doses até sexta-feira para que possamos prosseguir nosso projeto de vacinação no Estado”.

Quantidade de vacinas – Segundo dados da plataforma Vacinômetro, elaborada pela SES, Mato Grosso do Sul já utilizou todo o estoque de imunizantes da Astrazeneca. Desde janeiro, MS recebeu mais de 821,6 mil vacinas da Coronavac e aplicou cerca de 92,2% delas.

Além disso, foram 230,4 mil da Pfizer, das quais 84,7% foram utilizadas, e 226,1 mil da Janssen, sendo que 94,5% foram aplicadas.

Apenas os imunizantes da Astrazeneca, os quais a União encaminhou 854,4 mil, foram utilizados 102,8%. Esse excedente (2,8%) é justificado por conta do aproveitamento de doses que são da reserva técnica, que é um adicional de imunizantes encaminhados aos estados e municípios. – CREDITO: CAMPO GRANDE NEWS