Força-tarefa fecha 50 comércios e orienta mais de 2,1 mil pessoas no terceiro dia de lockdown em Dourados

Cerca de 83 comércios foram fiscalizados, desses, foi solicitado o encerramento das atividades em 50 estabelecimentos. Além disso, foram abordados mais de 700 veículos e cerca de 2,1 mil pessoas foram orientadas a permanecer em casa, nesta terça-feira (31), durante operação conjunta das forças policias no terceiro dia de Lockdown em Dourados.

Ainda ontem, cinco residências foram flagradas com aglomerações, três obras foram interrompidas e um comércio foi autuado por aglomeração e uma festa clandestina foi encerrada.

As fiscalizações fazem parte de uma operação conjunta da Guarda Municipal, Fiscalização de Postura, Vigilância Sanitária, Agetran e da Polícia Militar. Participaram ainda equipes do 3º BPM, da 9ª CIPM, contando com apoio de uma equipe da Força Tática do 8º BPM, de Nova Andradina, e uma equipe da Força Tática do 4º BPM, de Ponta Porã e o Batalhão de Choque do Estado.

Serviço: A população também pode ajudar na fiscalização através de denúncias anônimas que podem ser realizadas nas redes sociais da Prefeitura de Dourados, pelos canais de denúncia 199, 153, 190 e no e-mail comiteextraordinario@dourados.ms.gov.br.

