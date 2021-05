Mulher é socorrida pelo SAMU e Bombeiros após prender a mão em máquina, em Guaíra

Uma mulher ficou ferida após prender a mão em um cilindro, na tarde desta quinta-feira (06), em Guaíra.

Segundo as informações, a mulher trabalhava com a máquina, na Rua Prof. Miguel Camargo, quando acabou prendendo a mão na mesma.

Equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para socorrer a mulher. Quando as equipes chegaram, populares já havia soltado a mão da vítima.

A mulher recebeu atendimento médico e foi encaminhada para a UPA, onde passou por exames de raio-x.

Fonte: Ponto da Notícia