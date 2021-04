Casa do Trabalhador de Naviraí busca parcerias para captar vagas de empregos

A Casa do Trabalhador (CT) de Naviraí está buscando a captação de vagas de empregos junto aos setores do comércio, indústria, agroindústria e demais segmentos da economia. Para viabilizar a inserção de mão de obra no mercado de trabalho, a Casa do Trabalhador lançou recentemente a campanha por novas parcerias.

Vinculada à Prefeitura de Naviraí através da Gerência Municipal de Assistência Social, ao Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda de Mato Grosso do Sul, a Casa do Trabalhador atua visando o desenvolvimento local e à inclusão produtiva e social da população.

Na prática o órgão atua nas intermediações de empregos, na orientação profissional, habilitação ao Seguro Desemprego e Apoio à Geração de Emprego e Renda. “Para obtermos êxito e aprimorarmos o atendimento na oferta de nossos serviços aos usuários, precisamos colocar à disposição o maior número possível de empregos, nas mais variadas funções. É neste prisma que estamos trabalhando”, afirma Vera Lúcia Dantas da Rocha (Gestora da Casa do Trabalhador).

Para incrementar a busca por vagas de trabalho a Casa do Trabalhador está se comunicando com os empregadores através de ofício, via e-mail navirai@funtrab.ms.gov.br , telefone (67) 3461-3894, além de realizar os atendimentos diretamente em sua sede, na Rua dos Jardins, 615, no centro de Naviraí.

“Tomamos a iniciativa de solicitar e convidar a parceria junto aos empregadores. Para facilitar, enviamos o formulário de cadastro de vaga formal a fim de formalizarmos a proposta de emprego. Tudo pode ser feito pela internet, por e-mail, por telefone ou diretamente na Casa do Trabalhador, das 7h às 13h”, explica Vera Rocha.

“A utilização dos serviços oferecidos pela CT não acarreta nenhuma despesa financeira aos empregadores e empregados. Aliás, também fazemos a cedência de espaço físico às atividades inerentes ao processo seletivo. O que fazemos é garantir que os novos postos de trabalho sejam colocados à disposição do cidadão e, sobretudo, sejam preenchidos”, pontua a gestora da CT.

Fonte: Roney Minella – Jornalista DRT/MS nº 1.432