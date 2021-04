Jovem mundonovense faleceu nesta madrugada, após acidente na quarta

A prefeitura de Mundo Novo anunciou o falecimento do seu servidor Paulin Kaus, de 23 anos.

Ele trabalhava atualmente na secretaria de Infraestrutura, após ficar dois anos na Finanças.

Na quarta-feira (21) sofreu um acidente de automóvel, quando estava em um banco de carona de uma amiga.

Passou por procedimentos inicias nos hospitais de Mundo Novo e Naviraí e depois foi transferido para a UTI em Dourados. Chegou a ter o baço retirado, mas não resistiu na madrugada deste sábado (24).

Confira abaixo a Nota de Pesar, publicada nesta manhã, na página do Governo de Mundo Novo:

Nota de Pesar

É com profundo lamento que o Governo de Mundo Novo informa o falecimento do seu servidor Paulin Foresti Kaus, de 23 anos.

Paulin faleceu nesta madrugada de sábado, em uma UTI de Dourados, após sofrer um acidente automobilístico na noite de quarta-feira (21), na Avenida Campo Grande, no Centro da cidade.

O jovem entrou nos quadros da prefeitura em 2019, na Secretaria Municipal de Finanças. Em 2021, foi transferido para o setor de Engenharia, da secretaria de Infraestrutura.

Ele estava no quinto, e último, ano de Engenharia Civil, na Unipar, em Guaíra. A família está em Dourados aguardando a liberação do corpo e o velório deve começar após as 17h00, na Capela Mortuária Naef Kadri, ao lado do Cemitério Municipal. O sepultamento deve ocorrer na manhã deste domingo (25).

Fonte: Jandaia Caetano/Semcos