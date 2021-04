Naviraí tem dez pacientes esperando vagas na UTI Covid

Em Mato Grosso do Sul, as 15 cidades com UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) Covid-19 estão com ocupação de leitos crítica neste sábado (3). Em Naviraí, a situação é a mais grave do Estado – são 200% de superlotação.

Para o levantamento, o Jornal Midiamax utiliza dados do Painel Mais Saúde, atualizado até às 15h30 deste sábado. A cidade com maior superlotação é Naviraí, que possui 10 leitos de UTI, mas atende 20 pacientes. Ou seja, metade das pessoas infectadas por coronavírus são atendidas além da capacidade hospitalar.

Em seguida temos Aquidauana, com 112,5% de superlotação. No município, são oito leitos existentes e nove são atendidos. Campo Grande possui 105,12% de ocupação das UTIs Covid-19.

Na Capital, são 349 pacientes hospitalizados por causa da Covid-19. No entanto, são 332 leitos existentes na cidade. Ou seja, 17 pessoas são atendidas além da capacidade em Campo Grande.

Em MS, neste sábado a ocupação de leitos exclusivos para Srag (Síndrome Respiratória Grave) e Covid-19 é de 104,89%. Ou seja, são 601 pacientes internados e 573 leitos existentes, fazendo 28 pessoas serem atendidas além da capacidade máxima.

De acordo com a Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz), a partir de 80% de ocupação é considerado estado crítico. Assim, todos os municípios do Estado com UTI estão em alerta durante a pandemia.

Confira como estão as ocupações nos municípios de MS:

Aparecida do Taboado 100% das 10 vagas existentes

Aquidauana 112,5% dos 8 leitos existentes

Bataguassu 80%, das 5 vagas existentes

Campo Grande 105,12%, das 332 vagas existentes

Corumbá 100%, dos 17 leitos existentes

Costa Rica 100%, de 10 vagas existentes

Coxim 100%, de 8 vagas existentes

Dourados 94,29% de 70 leitos disponíveis

Jardim 83,33%, de 6 vagas existentes

Naviraí 200%, de 10 vagas existentes

Nova Andradina 100%, de 8 vagas existentes

Paranaíba 90%, de 10 vagas existentes

Ponta Porã 100%, de 30 vagas existentes

Sidrolândia 100%, de 5 vagas existentes

Três Lagoas 100%, de 44 vagas existentes

BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO

Mais 898 casos de covid-19 foram registrados nas últimas 24 horas em Mato Grosso do Sul, subindo para 219.857 as notificações positivas desde o início da pandemia. Os dados são do boletim epidemiológico divulgado neste sábado, 03 de abril, pela Secretaria Estadual de Saúde.

Foram 48 óbitos em consequência da covid-19, seis a mais que ontem, nas cidades de Campo Grande (29); Três Lagoas (5); Dourados (2); Sidrolândia (2); Ponta Porã (1); Tacuru (1); Ribas do Rio Pardo (1); Naviraí (1); Laguna Carapã (1); Cassilândia (1); Antônio João (1); Bonito (1); Eldorado (1) e Rochedo (1). O Estado registra agora 4.424 mortes.

Dos 219.857 casos positivos em MS, 199.771 pessoas estão recuperadas e 14.380 em isolamento domiciliar.

Em relação às internações, ontem, foram 1.316, hoje, são 1.282. Destes, 718 estão em leitos clínicos e 564 em leitos de UTI.

Fonte: Jornal do Conesul