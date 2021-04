Mulher é assassinada a pancadas e estrangulada por três meninas adolescentes em MS

Foi assassinada na noite deste sábado (3), na cidade de Dourados a 225 quilômetros de Campo Grande, uma mulher de 55 anos identificada como Rosália Anastácio Ferreira. Ela foi morta por três adolescentes de 17 e 16 anos, sendo que duas foram apreendidas.

Rosália foi assassinada com vários chutes, socos e estrangulamento por três adolescentes, também indígenas, na Aldeia Bororó. De acordo com informações da polícia passadas ao site Dourados News, elas estavam bebendo quando uma das jovens de 17 anos disse “Vamos matar ela, só assim eu serei líder”.

As adolescentes, então, começaram as agressões com chutes e pancadas, após matar a vítima, fugiram do local. A Polícia Civil foi acionada e conseguiu encontrar uma das adolescentes de 17 anos que confirmou o crime. Já a outra adolescente foi detida por lideranças indigenas e levada para a delegacia na manhã deste domingo (4).

Uma das garotas já foi encaminhada para a Unei (Unidade Educacional de Internação) feminina de Dourados. Uma terceira adolescente continua foragida. Segundo o delegado plantonista Anézio Rosa de Andrade disse ao Jornal Midiamax que o caso será encaminhado Daiji (Delegacia de Atendimento à Infância, Juventude e Idoso), e que ainda estão em buscas pela terceira garota.

