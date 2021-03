Japorã avança contra Covid e já vacinou idosos de 60 a 64 anos

Japorã vem cumprindo rigorosamente o Plano Municipal de Operacionalização para Vacinação contra a Covid 19 do Governo Federal.



Segundo o prefeito Paulo César Franjotti- Paulão “Nossa equipe, sob o comando do secretário Fábio Emborana vem trabalhando muito e já imunizaram na faixa etária de 60 a 64 anos 475 idosos, sendo que na Unidade de Saúde de Jacareí foram imunizados 37 idosos, que aliás estão sendo vacinados em suas residências, já que a maioria vive na área rural e distante da unidade”, afirmou.

Segundo Paulão “as doses da vacina não estão chegando na velocidade que nós gostaríamos que fosse, mas parabenizo nossa equipe da Saúde, que agem com extrema rapidez assim que as doses chegam, prova disso é que já estamos nessa faixa etária de 60 a 64 anos, afirmou o prefeito.

Fonte: Jornal do Conesul