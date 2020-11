ONEVAN É O FAVORITO NAS PESQUISAS EM NAVIRAÍ

Naviraí marcha firme com Onevan de Matos e resultado de pesquisas eleitorais começa a incomodar os adversários. O combativo deputado, que na última hora resolveu ser candidato a prefeito pelo PSDB, já passa de 60% na preferência do eleitor naviraiense. Nos últimos dias, um dos candidatos convocou uma coletiva de imprensa para questionar o estado de saúde de Onevan de Matos. Para alguns observadores, a atitude de Bruno não passa de ato de desespero.

Os apoiadores do deputado Onevan nem se preocuparam com a atitude de Bruno do Hotel 2 Gaúchos, que tem como vice na chapa o ex-prefeito Léo, sobrinho do deputado do PSDB. Onevan lidera as pesquisas para a sucessão do prefeito Izauri Macedo, que disputa a reeleição pelo DEM.