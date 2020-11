 ITAQUIRAÍ TEM TRÊS CANDIDATOS DISPUTANDO A PREFEITURA

O candidato do PSDB é Ney Portela, que disputa a prefetura com o apoio do governo do Estado. Thalles Tomazelli, do DEM, é acompanhado pelo médico Bruno, na chapa como vice, e conta com o apoio do prefeito Ricardo Favaro nas Eleições de 15 de novembro. O PT tem também o seu candidato. Trata-se de Miro da Online, que tem o discurso natural de oposição.

Algumas pesquisas têm se apresentado, trazendo números da corrida eleitoral no município de Itaquiraí, mas os números deixam a população em “suspense”. A London apontou o favoritismo de Ney com 38% dos votos, enquanto Tomazelli foi apontado com 46% pela empresa Sensor. A verdadeira pesquisa, como dizem os mais experientes, será conhecida no dia 15 de novembro, após apuração dos votos.

Itaquiraí terá uma campanha um tanto complicada, onde medem força os agentes do governo estadual em apoio a Ney Portela; Thalles Tomazelli tem uma base sólida no município, com o apoio de expressivas lideranças, incluindo o prefeito Ricardo, que goza de muito prestígio em seu segundo mandato.

Com o resultado das urnas no dia 15 de novembro, e a consequente gestão a partir de 2021, o vencedor do pleito terá que se esforçar muito para acompanhar o ritmo administrativo do município, que desde o primeiro mandato fez conquistas importantes e no segundo mandato Ricardo Favaro vem consolidando o seu plano governamental, com a realização de obras significativas para a sociedade. Itaquiraí está no caminho certo, na trilha do progresso e do desenvolvimento, onde a população tem aprovado a gestão atual, com evidentes sinais de felicidade.